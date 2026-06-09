|Wertentwicklung geprüft
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09.06.2026 19:43:13
Wie viel Wert mit einem Cardano-Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
Cardano kostete am 08.06.2025 0,6701 USD. Bei einem ADA-Investment von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 14 922,34 Cardano in seinem Portfolio. Da sich der ADA-USD-Kurs gestern auf 0,1704 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 542,18 USD wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 74,58 Prozent verringert.
Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte ADA am 05.06.2026 bei 0,1567 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,9627 USD und wurde am 17.08.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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