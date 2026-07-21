Wie viel Wert mit einem Cardano-Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

So viel hätten Anleger mit einer frühen Investition in Cardano verlieren können.

Vor 1 Jahr notierte Cardano bei 0,8581 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 10 000 USD in ADA investierten, hätten nun 11 653,25 Cardano im Besitz. Die gehaltenen Coins wären am 20.07.2026 1 979,00 USD wert gewesen, da der ADA-USD-Kurs bei 0,1698 USD lag. Das entspricht einer Einbuße um 80,21 Prozent.

Am 25.06.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,1434 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Cardano liegt derzeit bei 0,9627 USD und wurde am 17.08.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net