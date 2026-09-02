Wie viel Wert mit einem Dogecoin-Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

So viel hätten Anleger mit einer frühen Dogecoin-Investition verlieren können.

Dogecoin wurde am 01.09.2025 zu einem Wert von 0,2101 USD gehandelt. Bei einem Investment von 100 USD in DOGE vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 476,02 Dogecoin. Da sich der Wert eines Coins am 01.09.2026 auf 0,081725 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 38,90 USD wert. Das entspricht einem Minus von 61,10 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 06.08.2026 bei 0,068944 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Dogecoin am 13.09.2025 bei 0,2895 USD..

Redaktion finanzen.net