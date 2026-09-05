Wie viel Wert mit einem Hedera-Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

So viel hätten Anleger mit einer frühen Investition in Hedera verlieren können.

Vor 1 Jahr notierte Hedera bei 0,2138 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in HBAR investierten, hätten nun 4 678,19 Hedera im Besitz. Die gehaltenen Coins wären am 04.09.2026 365,80 USD wert gewesen, da der HBAR-USD-Kurs bei 0,078193 USD lag. Das entspricht einer Einbuße um 63,42 Prozent.

Am 16.08.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,064599 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Hedera liegt derzeit bei 0,2482 USD und wurde am 13.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net