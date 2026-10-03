|Krypto-Investment im Blick
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03.10.2026 19:43:13
Wie viel Wert mit einem Hedera-Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
Am 02.10.2025 kostete Hedera 0,2274 USD. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in HBAR investiert hätte, hätte er nun 43 972,16 Hedera im Depot. Mit dem HBAR-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,1025 USD), wäre das Investment nun 4 508,76 USD wert. 2Damit hätte sich die Investition um 54,91 Prozent vermindert.
Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte HBAR am 16.08.2026 bei 0,064599 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 06.10.2025 erreicht und liegt bei 0,2303 USD.
Redaktion finanzen.net
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