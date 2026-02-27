Wie viel Wert mit einem Investment in Avalanche von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

Avalanche notierte am 26.10.2021 bei 69,17 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,446 AVAX. Da sich der Wert eines Coins am 26.02.2026 auf 9,305 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13,45 USD wert. Damit wäre die Investition um 86,55 Prozent gesunken.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 bei 8,283 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 35,28 USD und wurde am 18.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net