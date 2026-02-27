|Krypto-Investment
|
27.02.2026 11:03:13
Wie viel Wert mit einem Investment in Avalanche von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre
Avalanche notierte am 26.10.2021 bei 69,17 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 1,446 AVAX. Da sich der Wert eines Coins am 26.02.2026 auf 9,305 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13,45 USD wert. Damit wäre die Investition um 86,55 Prozent gesunken.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 bei 8,283 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 35,28 USD und wurde am 18.09.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Skorzewiak Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1806
|
0,0007
|
|
0,06
|Japanischer Yen
|
184,353
|
0,1830
|
|
0,10
|Britische Pfund
|
0,876
|
0,0007
|
|
0,09
|Schweizer Franken
|
0,9085
|
-0,0043
|
|
-0,47
|Hongkong-Dollar
|
9,2421
|
0,0120
|
|
0,13
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen schließen im Minus -- ATX letztlich in Rot -- DAX schließt kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt gab am Freitag nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich hingegen seitwärts. Die US-Börsen notierten schwächer. Die Märkte in Fernost legten am Freitag zu.