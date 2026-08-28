Profitable AVAX-Investition? 28.08.2026 11:03:13

Wie viel Wert mit einem Investment in Avalanche von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

Wie viel Wert mit einem Investment in Avalanche von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

So viel hätten Investoren mit einem frühen Engagement in Avalanche verlieren können.

Gestern vor 5 Jahren notierte Avalanche bei 69,17 USD. Bei einer AVAX-Investition von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 144,57 Avalanche in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 087,03 USD, da sich der Wert von Avalanche am 27.08.2026 auf 7,519 USD belief. Damit wäre das Investment um 89,13 Prozent gesunken.

Am 19.06.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 5,890 USD. Am 18.09.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 35,28 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Skorzewiak Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1582
-0,0071
-0,61
Japanischer Yen
185,44
-0,2900
-0,16
Britische Pfund
0,8561
-0,0014
-0,16
Schweizer Franken
0,9377
0,0004
0,05
Hongkong-Dollar
9,0802
-0,0530
-0,58
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05:08 KW 35: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04:30 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.08.26 KW 35: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
28.08.26 Paul Singers Elliott Investment Management: Auf diese Aktien setzte der Investor im 2. Quartal 2026
27.08.26 Grantham setzt neue Akzente: GMO verkauft Berkshire und kauft Netflix

Börse aktuell - Live Ticker

Jackson Hole im Fokus: ATX und DAX gehen nach neuen Rekorden stärker ins Wochenende -- Dow schließt kaum verändert - Techwerte tiefer -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen