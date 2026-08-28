Wie viel Wert mit einem Investment in Avalanche von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

So viel hätten Investoren mit einem frühen Engagement in Avalanche verlieren können.

Gestern vor 5 Jahren notierte Avalanche bei 69,17 USD. Bei einer AVAX-Investition von 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 144,57 Avalanche in seinem Portfolio. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 087,03 USD, da sich der Wert von Avalanche am 27.08.2026 auf 7,519 USD belief. Damit wäre das Investment um 89,13 Prozent gesunken.

Am 19.06.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 5,890 USD. Am 18.09.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 35,28 USD.

Redaktion finanzen.net