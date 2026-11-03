Wie viel Wert mit einem Investment in Cardano von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Am 02.11.2025 wurde Cardano bei 0,6101 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in ADA investiert hätte, hätte er nun 16 390,18 Cardano im Depot. Mit dem ADA-USD-Kurs vom 02.11.2026 gerechnet (0,1882 USD), wäre das Investment nun 3 084,40 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 69,16 Prozent vermindert.

Am 25.06.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,1434 USD. Am 10.11.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,5932 USD.

Redaktion Finanzen.net