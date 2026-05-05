|Krypto-Investition im Fokus
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05.05.2026 19:43:13
Wie viel Wert mit einem Investment in Cardano von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre
Gestern vor 3 Jahren notierte Cardano bei 0,3874 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in ADA investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 258,14 Cardano. Die gehaltenen Coins wären am 04.05.2026 64,50 USD wert gewesen, da der ADA-USD-Kurs bei 0,2499 USD lag. Damit wäre das Investment 35,50 Prozent weniger wert.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 12.04.2026 bei 0,2362 USD. Bei 0,9627 USD erreichte der Coin am 17.08.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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