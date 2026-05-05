Wie viel Wert mit einem Investment in Cardano von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Cardano-Einstiegs gewesen.

Gestern vor 3 Jahren notierte Cardano bei 0,3874 USD. Wenn ein Anleger vor 3 Jahren 100 USD in ADA investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 258,14 Cardano. Die gehaltenen Coins wären am 04.05.2026 64,50 USD wert gewesen, da der ADA-USD-Kurs bei 0,2499 USD lag. Damit wäre das Investment 35,50 Prozent weniger wert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 12.04.2026 bei 0,2362 USD. Bei 0,9627 USD erreichte der Coin am 17.08.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net