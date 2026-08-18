Wie viel Wert mit einem Investment in Cardano von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre

Am 17.08.2023 wurde Cardano bei 0,2556 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 100 USD in ADA investiert hätte, hätte er nun 391,22 Cardano im Depot. Mit dem ADA-USD-Kurs vom 17.08.2026 gerechnet (0,1740 USD), wäre das Investment nun 68,07 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 31,93 Prozent vermindert.

Am 25.06.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,1434 USD. Am 13.09.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,9296 USD.

Redaktion finanzen.net