|LINK-Performance im Fokus
|
12.06.2026 19:43:14
Wie viel Wert mit einem Investment in Chainlink von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
Chainlink kostete am 11.06.2025 14,91 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in LINK investiert, befänden sich nun 670,77 Chainlink in seinem Portfolio. Mit dem LINK-USD-Kurs von gestern gerechnet (7,883 USD), wäre das Investment nun 5 287,86 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 47,12 Prozent verkleinert.
Am 05.06.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 7,343 USD. Am 22.08.2025 erreichte Chainlink sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 26,73 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Gorev Evgenii / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1573
|
-0,0006
|
|
-0,05
|Japanischer Yen
|
185,4175
|
0,2075
|
|
0,11
|Britische Pfund
|
0,8628
|
0,0001
|
|
0,01
|Schweizer Franken
|
0,9221
|
0,0019
|
|
0,20
|Hongkong-Dollar
|
9,0685
|
-0,0049
|
|
-0,05
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerFriedenshoffnung im Iran: ATX geht nach Rekordhoch fester ins Wochenende -- DAX letztlich mit deutlichen Gewinnen -- Asiens Börsen schlussendlich stark
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten am Freitag mit kräftigen Zuwächsen. Die asiatischen Börsen zogen zum Wochenschluss merklich an.