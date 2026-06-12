LINK-Performance im Fokus 12.06.2026 19:43:14

Wie viel Wert mit einem Investment in Chainlink von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Wie viel Wert mit einem Investment in Chainlink von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

So viel hätten Anleger mit einem frühen Chainlink-Engagement verlieren können.

Chainlink kostete am 11.06.2025 14,91 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in LINK investiert, befänden sich nun 670,77 Chainlink in seinem Portfolio. Mit dem LINK-USD-Kurs von gestern gerechnet (7,883 USD), wäre das Investment nun 5 287,86 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 47,12 Prozent verkleinert.

Am 05.06.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 7,343 USD. Am 22.08.2025 erreichte Chainlink sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 26,73 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Gorev Evgenii / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1573
-0,0006
-0,05
Japanischer Yen
185,4175
0,2075
0,11
Britische Pfund
0,8628
0,0001
0,01
Schweizer Franken
0,9221
0,0019
0,20
Hongkong-Dollar
9,0685
-0,0049
-0,05
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:13 KW 24: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
10.06.26 Fisher Asset Management: Diese Aktien befanden sich im ersten Quartal 2026 im Portfolio
09.06.26 Komplettverkauf bei Microsoft: Diese US-Aktien hält der Gates Foundation Trust im 1. Quartal 2026
08.06.26 Pershing Square-Depot im Umbau: Ackman kauft Microsoft und reduziert Google-Anteil
07.06.26 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham

Börse aktuell - Live Ticker

Friedenshoffnung im Iran: ATX geht nach Rekordhoch fester ins Wochenende -- DAX letztlich mit deutlichen Gewinnen -- Asiens Börsen schlussendlich stark
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt notierten am Freitag mit kräftigen Zuwächsen. Die asiatischen Börsen zogen zum Wochenschluss merklich an.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen