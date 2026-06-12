Wie viel Wert mit einem Investment in Chainlink von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

So viel hätten Anleger mit einem frühen Chainlink-Engagement verlieren können.

Chainlink kostete am 11.06.2025 14,91 USD. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in LINK investiert, befänden sich nun 670,77 Chainlink in seinem Portfolio. Mit dem LINK-USD-Kurs von gestern gerechnet (7,883 USD), wäre das Investment nun 5 287,86 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 47,12 Prozent verkleinert.

Am 05.06.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 7,343 USD. Am 22.08.2025 erreichte Chainlink sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 26,73 USD.

Redaktion finanzen.net