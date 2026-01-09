|Gewinn oder Verlust?
|
09.01.2026 19:43:13
Wie viel Wert mit einem Investment in Chainlink von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre
Chainlink kostete gestern vor 5 Jahren 15,27 USD. Bei einer Investition von 1 000 USD in LINK zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 65,51 Chainlink. Da sich der Kurs von LINK-USD gestern auf 13,22 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 865,82 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 13,42 Prozent eingebüßt.
Das 52-Wochen-Tief von LINK liegt derzeit bei 10,90 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 22.08.2025 bei 26,73 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Gorev Evgenii / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1635
|
-0,0026
|
|
-0,22
|Japanischer Yen
|
183,69
|
0,8400
|
|
0,46
|Britische Pfund
|
0,868
|
0,0002
|
|
0,03
|Schweizer Franken
|
0,9322
|
0,0010
|
|
0,11
|Hongkong-Dollar
|
9,0682
|
-0,0167
|
|
-0,18
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließt nach Rekord fester -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendierte, konnte der deutsche Leitindex zulegen. Der Dow verzeichnet Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.