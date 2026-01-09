Wie viel Wert mit einem Investment in Chainlink von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

Chainlink kostete gestern vor 5 Jahren 15,27 USD. Bei einer Investition von 1 000 USD in LINK zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 65,51 Chainlink. Da sich der Kurs von LINK-USD gestern auf 13,22 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 865,82 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 13,42 Prozent eingebüßt.

Das 52-Wochen-Tief von LINK liegt derzeit bei 10,90 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 22.08.2025 bei 26,73 USD.

Redaktion finanzen.net