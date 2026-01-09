Gewinn oder Verlust? 09.01.2026 19:43:13

Wie viel Wert mit einem Investment in Chainlink von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

Wie viel Wert mit einem Investment in Chainlink von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Chainlink Anlegern gebracht.

Chainlink kostete gestern vor 5 Jahren 15,27 USD. Bei einer Investition von 1 000 USD in LINK zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 65,51 Chainlink. Da sich der Kurs von LINK-USD gestern auf 13,22 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 865,82 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 13,42 Prozent eingebüßt.

Das 52-Wochen-Tief von LINK liegt derzeit bei 10,90 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 22.08.2025 bei 26,73 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Gorev Evgenii / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1635
-0,0026
-0,22
Japanischer Yen
183,69
0,8400
0,46
Britische Pfund
0,868
0,0002
0,03
Schweizer Franken
0,9322
0,0010
0,11
Hongkong-Dollar
9,0682
-0,0167
-0,18
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:16 KW 2: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließt nach Rekord fester -- Asiens Börsen schlussendlich im Plus
Während der heimische Aktienmarkt zu Verlusten tendierte, konnte der deutsche Leitindex zulegen. Der Dow verzeichnet Gewinne. An den Märkten in Fernost ging es vor dem Wochenende aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen