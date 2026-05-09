Entwicklung des Investments 09.05.2026 19:43:13

Wie viel Wert mit einem Investment in Hedera von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

Wie viel Wert mit einem Investment in Hedera von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Hedera verlieren können.

Hedera wurde gestern vor 5 Jahren bei 0,3908 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in HBAR investiert hätte, hätte er nun 25 587,10 Hedera. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 368,29 USD, da sich der Wert von Hedera am 08.05.2026 auf 0,092558 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -76,32 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 bei 0,078263 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 27.07.2025 bei 0,2914 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Hier geht’s zum Währungsrechner
Realtime-Kurse für Devisen
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Akif CUBUK / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1785
0,0057
0,48
Japanischer Yen
184,79
0,7700
0,42
Britische Pfund
0,8653
-0,0002
-0,02
Schweizer Franken
0,9152
0,0000
0,00
Hongkong-Dollar
9,2265
0,0408
0,44
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:36 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03:39 KW 19: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.05.26 KW 19: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen mit leichterer Tendenz ins Wochenende -- US-Börsen schließen höher -- Asiens Börsen machen letztlich Verluste
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die Wall Street legte am Freitag zu. Die Börsen in Fernost verzeichneten zum Wochenende rote Vorzeichen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen