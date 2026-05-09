Wie viel Wert mit einem Investment in Hedera von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Hedera verlieren können.

Hedera wurde gestern vor 5 Jahren bei 0,3908 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in HBAR investiert hätte, hätte er nun 25 587,10 Hedera. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 368,29 USD, da sich der Wert von Hedera am 08.05.2026 auf 0,092558 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -76,32 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 bei 0,078263 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 27.07.2025 bei 0,2914 USD.

Redaktion finanzen.net