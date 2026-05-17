Wie viel Wert mit einem Investment in Sui von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Das wäre der Verlust bei einem frühen Investment in Sui gewesen.

Am 16.05.2025 lag der Kurs von Sui bei 3,784 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2 642,49 SUI-Coins Die gehaltenen Coins wären gestern 2 802,86 USD wert gewesen, da sich der SUI-USD-Kurs auf 1,061 USD belief. Damit wäre die Investition 71,97 Prozent weniger wert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,8454 USD und wurde am 29.03.2026 erreicht. Bei 4,328 USD erreichte Sui am 27.07.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net