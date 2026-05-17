|Entwicklung der Anlage
|
17.05.2026 11:03:17
Wie viel Wert mit einem Investment in Sui von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
Am 16.05.2025 lag der Kurs von Sui bei 3,784 USD. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 2 642,49 SUI-Coins Die gehaltenen Coins wären gestern 2 802,86 USD wert gewesen, da sich der SUI-USD-Kurs auf 1,061 USD belief. Damit wäre die Investition 71,97 Prozent weniger wert.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,8454 USD und wurde am 29.03.2026 erreicht. Bei 4,328 USD erreichte Sui am 27.07.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Maurice NORBERT / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1625
|
-0,0045
|
|
-0,39
|Japanischer Yen
|
184,54
|
-0,2800
|
|
-0,15
|Britische Pfund
|
0,8724
|
0,0016
|
|
0,19
|Schweizer Franken
|
0,9145
|
-0,0001
|
|
-0,01
|Hongkong-Dollar
|
9,1033
|
-0,0375
|
|
-0,41
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEnttäuschung nach Trump-Xi-Gipfel: ATX geht deutlich schwächer ins Wochenende -- DAX schließt unter 24.000-Punkte-Marke -- Wall Street schwach -- Asiens Börsen letztlich tiefer
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex zeigten sich vor dem Wochenende mit sehr negativer Tendenz. An der Wall Street ging es am Freitag nach unten. An den Börsen in Asien wurden am Freitag Verluste eingefahren.