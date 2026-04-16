Wie viel Wert mit einem Investment in Tezos von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre

Tezos wurde gestern vor 3 Jahren bei 1,159 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in XTZinvestiert, wäre er nun im Besitz von 8 627,47 Tezos. Da sich der Kurs von XTZ-USD gestern auf 0,3613 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 3 117,53 USD wert. Das kommt einer Abnahme um 68,82 Prozent gleich.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 29.03.2026 bei 0,3394 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Tezos liegt derzeit bei 1,077 USD und wurde am 20.07.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net