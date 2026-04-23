Wie viel Wert mit einem Investment in Tezos von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

So viel hätten Anleger mit einem frühen Einstieg in Tezos verlieren können.

Am 22.04.2021 lag der Kurs von Tezos bei 4,969 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 20,13 XTZ. Da sich der Wert von Tezos am 22.04.2026 auf 0,3728 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7,502 USD wert. Mit einer Performance von -92,50 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

Am 29.03.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,3394 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 20.07.2025 bei 1,077 USD.

Redaktion finanzen.net