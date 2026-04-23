|Krypto-Performance im Fokus
|
23.04.2026 11:03:15
Wie viel Wert mit einem Investment in Tezos von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre
Am 22.04.2021 lag der Kurs von Tezos bei 4,969 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 20,13 XTZ. Da sich der Wert von Tezos am 22.04.2026 auf 0,3728 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 7,502 USD wert. Mit einer Performance von -92,50 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Am 29.03.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,3394 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 20.07.2025 bei 1,077 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: AlekseyIvanov / Shutterstock.com,leksiv / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1717
|
0,0035
|
|
0,30
|Japanischer Yen
|
186,81
|
0,2100
|
|
0,11
|Britische Pfund
|
0,8661
|
-0,0017
|
|
-0,20
|Schweizer Franken
|
0,9199
|
0,0013
|
|
0,15
|Hongkong-Dollar
|
9,181
|
0,0308
|
|
0,34
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- US-Börsen letztlich uneins -- DAX beendet Handelswoche knapp im Minus -- Asiens Börsen schließen uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt notierte im Freitagshandel leichter, während sich der deutsche Leitindex letztlich seitwärts bewegte. Die US-Börsen zeigten sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost fanden am Freitag keine gemeinsame Richtung.