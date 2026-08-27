|Entwicklung des Investments
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27.08.2026 11:03:13
Wie viel Wert mit einem Investment in Tezos von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre
Am 26.08.2021 wurde Tezos bei 4,461 USD gehandelt. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 100 USD in XTZ investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 22,42 Tezos. Die gehaltenen Coins wären am 26.08.2026 bei einem XTZ-USD-Kurs von 0,2280 USD 5,111 USD wert gewesen. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 94,89 Prozent.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 12.08.2026 bei 0,1942 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Tezos wurde am 13.09.2025 erreicht und liegt bei 0,7997 USD.
Redaktion finanzen.net
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