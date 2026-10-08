|Entwicklung im Blick
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08.10.2026 11:03:13
Wie viel Wert mit einem Investment in Tezos von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre
Gestern vor 5 Jahren war ein Tezos 7,632 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13,10 XTZ im Depot. Da sich der XTZ-USD-Kurs gestern auf 0,3118 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4,085 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 95,92 Prozent verringert.
Am 12.08.2026 erreichte XTZ sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,1942 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,6963 USD und wurde am 07.11.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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