Entwicklung im Blick 08.10.2026 11:03:13

Wie viel Wert mit einem Investment in Tezos von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

Wie viel Wert mit einem Investment in Tezos von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

Bei einer frühen Investition in Tezos hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Gestern vor 5 Jahren war ein Tezos 7,632 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 13,10 XTZ im Depot. Da sich der XTZ-USD-Kurs gestern auf 0,3118 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4,085 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 95,92 Prozent verringert.

Am 12.08.2026 erreichte XTZ sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,1942 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,6963 USD und wurde am 07.11.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: AlekseyIvanov / Shutterstock.com,leksiv / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1232
0,0018
0,16
Japanischer Yen
177,57
0,5900
0,33
Britische Pfund
0,848
0,0003
0,04
Schweizer Franken
0,9326
0,0001
0,01
Hongkong-Dollar
8,8133
0,0103
0,12
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen uneinheitlich
An den Börsen in Asien geht es vor dem Wochenende in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen