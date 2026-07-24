Wie viel Wert mit einem Investment in Uniswap von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

So viel hätten Anleger mit einem frühen Uniswap-Engagement verlieren können.

Uniswap kostete am 23.07.2025 10,17 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in UNI investiert, befänden sich nun 98,34 Uniswap in seinem Portfolio. Mit dem UNI-USD-Kurs von gestern gerechnet (3,758 USD), wäre das Investment nun 369,52 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 63,05 Prozent verkleinert.

Am 10.06.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 2,396 USD. Am 13.08.2025 erreichte Uniswap sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 12,15 USD.

Redaktion finanzen.net