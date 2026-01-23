Investment unter der Lupe 23.01.2026 11:03:13

Wie viel Wert mit einem Investment in Uniswap von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre

Am 22.01.2023 wurde Uniswap bei 6,904 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in UNI investiert hätte, hätte er nun 1 448,48 Uniswap im Depot. Mit dem UNI-USD-Kurs vom 22.01.2026 gerechnet (4,831 USD), wäre das Investment nun 6 997,30 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 30,03 Prozent vermindert.

Am 08.04.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 4,765 USD. Am 24.01.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 12,46 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: ViTaMiH / Shutterstock.com

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1823
0,0067
0,57
Japanischer Yen
184,1726
-2,0374
-1,09
Britische Pfund
0,8672
-0,0035
-0,41
Schweizer Franken
0,9225
-0,0054
-0,58
Hongkong-Dollar
9,2178
0,0519
0,57
Währungsrechner
mehr

Börse aktuell - Live Ticker

US-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

