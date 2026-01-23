|Investment unter der Lupe
|
23.01.2026 11:03:13
Wie viel Wert mit einem Investment in Uniswap von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre
Am 22.01.2023 wurde Uniswap bei 6,904 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in UNI investiert hätte, hätte er nun 1 448,48 Uniswap im Depot. Mit dem UNI-USD-Kurs vom 22.01.2026 gerechnet (4,831 USD), wäre das Investment nun 6 997,30 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 30,03 Prozent vermindert.
Am 08.04.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 4,765 USD. Am 24.01.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 12,46 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: ViTaMiH / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1823
|
0,0067
|
|
0,57
|Japanischer Yen
|
184,1726
|
-2,0374
|
|
-1,09
|Britische Pfund
|
0,8672
|
-0,0035
|
|
-0,41
|Schweizer Franken
|
0,9225
|
-0,0054
|
|
-0,58
|Hongkong-Dollar
|
9,2178
|
0,0519
|
|
0,57
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Handelsende uneins -- ATX schließt leichter -- DAX schlussendlich höher -- Asiens Börsen gehen fester ins Wochenende
Während der heimische Aktienmarkt Verluste einsteckte, tendierte der deutsche Leitindex leicht aufwärts. Der Dow zeigte sich im Freitagshandel mit Verlusten. Am Freitag bewegten sich die wichtigsten asiatischen Indizes aufwärts.