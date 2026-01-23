Wie viel Wert mit einem Investment in Uniswap von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre

Am 22.01.2023 wurde Uniswap bei 6,904 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in UNI investiert hätte, hätte er nun 1 448,48 Uniswap im Depot. Mit dem UNI-USD-Kurs vom 22.01.2026 gerechnet (4,831 USD), wäre das Investment nun 6 997,30 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 30,03 Prozent vermindert.

Am 08.04.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 4,765 USD. Am 24.01.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 12,46 USD.

Redaktion finanzen.net