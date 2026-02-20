|Lukrative UNI-Anlage?
|
20.02.2026 11:03:15
Wie viel Wert mit einem Investment in Uniswap von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre
Vor 5 Jahren notierte Uniswap bei 20,10 USD. Bei einem Investment von 100 USD in UNI vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 4,974 Uniswap. Das Investment hätte nun einen Wert von 16,84 USD, da sich der Wert eines Coins am 19.02.2026 auf 3,385 USD belief. Mit einer Performance von -83,16 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 05.02.2026 bei 3,173 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 13.08.2025 bei 12,15 USD.
Redaktion finanzen.net
Bildquelle: ViTaMiH / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1758
|
-0,0015
|
|
-0,13
|Japanischer Yen
|
182,44
|
0,0700
|
|
0,04
|Britische Pfund
|
0,8748
|
0,0008
|
|
0,09
|Schweizer Franken
|
0,9123
|
-0,0006
|
|
-0,06
|Hongkong-Dollar
|
9,1865
|
-0,0123
|
|
-0,13
