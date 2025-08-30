Entwicklung der Anlage 30.08.2025 11:03:14

Wie viel Wert mit einem Investment in VeChain von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

Das wäre der Verlust bei einem frühen Investment in VeChain gewesen.

Am 11.05.2022 lag der Kurs von VeChain bei 0,030448 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3 284,31 VET-Coins Die gehaltenen Coins wären gestern 79,78 USD wert gewesen, da sich der VET-USD-Kurs auf 0,024292 USD belief. Damit wäre die Investition 20,22 Prozent weniger wert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,019283 USD und wurde am 22.06.2025 erreicht. Bei 0,078697 USD erreichte VeChain am 03.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX gehen tiefer ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die US-Börsen präsentierten sich mit Abgaben. Die asiatischen Aktienmärkte zeigten sich vor dem Wochenende uneinheitlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

