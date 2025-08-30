|Entwicklung der Anlage
|
30.08.2025 11:03:14
Wie viel Wert mit einem Investment in VeChain von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre
Am 11.05.2022 lag der Kurs von VeChain bei 0,030448 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 3 284,31 VET-Coins Die gehaltenen Coins wären gestern 79,78 USD wert gewesen, da sich der VET-USD-Kurs auf 0,024292 USD belief. Damit wäre die Investition 20,22 Prozent weniger wert.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,019283 USD und wurde am 22.06.2025 erreicht. Bei 0,078697 USD erreichte VeChain am 03.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: DIAMOND VISUALS / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1686
|
0,0006
|
|
0,05
|Japanischer Yen
|
171,85
|
0,3000
|
|
0,17
|Britische Pfund
|
0,8674
|
0,0029
|
|
0,34
|Schweizer Franken
|
0,9356
|
-0,0005
|
|
-0,05
|Hongkong-Dollar
|
9,1106
|
0,0072
|
|
0,08
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX gehen tiefer ins Wochenende -- Wall Street beendet Handel im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische und der deutsche Aktienmarkt gaben am Freitag nach. Die US-Börsen präsentierten sich mit Abgaben. Die asiatischen Aktienmärkte zeigten sich vor dem Wochenende uneinheitlich.