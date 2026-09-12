Krypto-Performance im Blick 12.09.2026 11:03:15

Wie viel Wert mit einem Investment in VeChain von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

Wie viel Wert mit einem Investment in VeChain von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Engagement in VeChain gebracht.

VeChain war am 11.05.2022 0,030448 USD wert. Bei einer Investition von 10 000 USD in VET zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Investor nun im Besitz von 328 431,49 VeChain. Da sich der Wert eines Coins am 11.09.2026 auf 0,007295 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2 395,96 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 76,04 Prozent.

Bei 0,004358 USD erreichte der Coin am 30.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 18.09.2025 bei 0,025948 USD.

Redaktion finanzen.net

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