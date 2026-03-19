Wie viel Wert mit einem Polkadot-Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Polkadot kostete am 18.03.2025 4,459 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 100 USD in DOT investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 22,42 Polkadot. Da sich der Kurs von DOT-USD gestern auf 1,572 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 35,24 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 64,76 Prozent abgenommen.

Am 24.02.2026 erreichte DOT sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1,240 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Polkadot liegt derzeit bei 5,303 USD und wurde am 10.05.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net