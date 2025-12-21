|Investition unter der Lupe
|
21.12.2025 19:43:13
Wie viel Wert mit einem Polygon Ecosystem Token (ex MATIC)-Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) kostete gestern vor 1 Jahr 0,4979 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 200,84 POL im Portfolio. Mit dem POL-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,1104 USD), wäre das Investment nun 22,17 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 77,83 Prozent.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 18.12.2025 bei 0,1036 USD. Bei 0,5286 USD erreichte Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 24.12.2024 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
