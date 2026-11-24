|Einblick in die Performance
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24.11.2026 11:03:15
Wie viel Wert mit einem Ripple-Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
Ripple kostete am 23.11.2025 2,046 USD. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 4 888,42 XRP im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 582,26 USD, da Ripple am 23.11.2026 0,9374 USD wert war. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 54,18 Prozent abgenommen.
Am 14.11.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,9091 USD. Am 05.01.2026 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 2,354 USD.
Redaktion Finanzen.net
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