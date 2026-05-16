Wie viel Wert mit einem VeChain-Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

VeChain kostete gestern vor 1 Jahr 0,028741 USD. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 3 479,33 VET im Depot. Da sich der Kurs von VET-USD gestern auf 0,007030 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 24,46 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -75,54 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von VET wurde am 29.03.2026 erreicht und liegt bei 0,006530 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte VeChain am 22.05.2025 bei 0,030626 USD.

Redaktion finanzen.net