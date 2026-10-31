|VET-Investment
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31.10.2026 11:03:16
Wie viel Wert mit einem VeChain-Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
VeChain wurde am 30.10.2025 zu einem Wert von 0,015564 USD gehandelt. Bei einem Investment von 100 USD in VET vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6 425,17 VeChain. Da sich der Wert eines Coins am 30.10.2026 auf 0,005953 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 38,25 USD wert. Das entspricht einem Minus von 61,75 Prozent.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 bei 0,004358 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte VeChain am 10.11.2025 bei 0,017334 USD..
Redaktion Finanzen.net
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