VeChain war am 27.11.2025 0,013810 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 72 413,24 VET im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 360,87 USD, da VeChain am 27.11.2026 0,004983 USD wert war. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 63,91 Prozent abgenommen.

Bei 0,004358 USD erreichte VET am 30.06.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch von VeChain wurde am 03.12.2025 erreicht und liegt bei 0,013699 USD.

Redaktion Finanzen.net