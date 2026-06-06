Wie viel Wert mit einem VeChain-Investment von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

So viel hätten Anleger mit einem frühen VeChain-Investment verlieren können.

VeChain notierte am 11.05.2022 bei 0,030448 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in VET investiert, befänden sich nun 3 284,31 VeChain in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 15,59 USD, da VeChain am 05.06.2026 0,004746 USD wert war. Aus 100 USD wurden somit 15,59 USD, was einer negativen Performance von 84,41 Prozent entspricht.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 05.06.2026 bei 0,004746 USD. Am 20.07.2025 erreichte VeChain sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,028417 USD.

Redaktion finanzen.net