Wie viel Wert mit einem Worldcoin-Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Vor 1 Jahr notierte Worldcoin bei 2,299 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in WLDinvestiert, wäre er nun im Besitz von 43,49 Worldcoin. Die gehaltenen Coins wären gestern 23,90 USD wert gewesen, da sich der WLD-USD-Kurs auf 0,5495 USD belief. Damit wäre das Investment 76,10 Prozent weniger wert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 18.12.2025 erreicht und liegt bei 0,4789 USD. Am 22.01.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 2,316 USD.

Redaktion finanzen.net