Langfristige Investition 25.01.2026 19:43:14

Wie viel Wert mit einem Worldcoin-Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

So viel hätten Anleger mit einer frühen Investition in Worldcoin verlieren können.

Gestern vor 1 Jahr kostete ein Worldcoin 2,131 USD. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in WLD investiert hätte, befänden sich nun 469,21 Worldcoin in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 220,81 USD, da Worldcoin am 24.01.2026 0,4706 USD wert war. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 77,92 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 25.01.2026 erreicht und liegt bei 0,4481 USD. Bei 1,996 USD erreichte die Kryptowährung am 26.01.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com

