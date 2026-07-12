Wie viel Wert mit einem Worldcoin-Investment von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

So viel hätten Anleger mit einer frühen Investition in Worldcoin verlieren können.

Vor 1 Jahr notierte Worldcoin bei 1,040 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in WLD investierten, hätten nun 961,23 Worldcoin im Besitz. Die gehaltenen Coins wären am 11.07.2026 382,05 USD wert gewesen, da der WLD-USD-Kurs bei 0,3975 USD lag. Das entspricht einer Einbuße um 61,80 Prozent.

Am 01.05.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,2345 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Worldcoin liegt derzeit bei 1,939 USD und wurde am 09.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net