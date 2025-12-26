Wie viel Wert mit einer Avalanche-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Am 25.12.2024 notierte Avalanche bei 40,24 USD. Wenn ein Investor vor 1 Jahr 1 000 USD in AVAX investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 24,85 Avalanche. Die Investition hätte nun einen Wert von 300,31 USD, da Avalanche am 25.12.2025 12,08 USD wert war. Mit einer Performance von -69,97 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Avalanche am 18.12.2025 bei 11,45 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 06.01.2025 bei 44,04 USD.

Redaktion finanzen.net