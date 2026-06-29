|Kryptowährungen
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29.06.2026 19:43:13
Wie viel Wert mit einer Bitcoin Cash-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
Am 28.06.2025 kostete Bitcoin Cash 492,28 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in BCH investiert, befänden sich nun 2,031 Bitcoin Cash in seinem Depot. Die gehaltenen Bitcoin Cash wären am 28.06.2026 387,89 USD wert gewesen, da der BCH-USD-Kurs bei 190,95 USD lag. Damit beträgt die Performance des Investments -61,21 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief von BCH liegt derzeit bei 190,02 USD und wurde am 24.06.2026 erreicht. Bei 654,75 USD erreichte die Kryptowährung am 03.01.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com
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