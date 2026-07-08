|Lohnende Dogecoin-Investition?
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08.07.2026 19:43:13
Wie viel Wert mit einer Dogecoin-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
Am 07.07.2025 lag der Kurs von Dogecoin bei 0,1679 USD. Bei einem DOGE-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5 956,38 Dogecoin. Mit dem DOGE-USD-Kurs vom 07.07.2026 gerechnet (0,074199 USD), wäre die Investition nun 441,96 USD wert. Damit wäre die Investition 55,80 Prozent weniger wert.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 30.06.2026 erreicht und liegt bei 0,071970 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Dogecoin am 13.09.2025 bei 0,2895 USD.
Redaktion finanzen.net
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