Wie viel Wert mit einer Dogecoin-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Dogecoin gewesen.

Am 07.07.2025 lag der Kurs von Dogecoin bei 0,1679 USD. Bei einem DOGE-Investment von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 5 956,38 Dogecoin. Mit dem DOGE-USD-Kurs vom 07.07.2026 gerechnet (0,074199 USD), wäre die Investition nun 441,96 USD wert. Damit wäre die Investition 55,80 Prozent weniger wert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 30.06.2026 erreicht und liegt bei 0,071970 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Dogecoin am 13.09.2025 bei 0,2895 USD.

Redaktion finanzen.net