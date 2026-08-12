Wie viel Wert mit einer Dogecoin-Investition von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre

Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Dogecoin gewesen.

Am 11.08.2023 lag der Kurs von Dogecoin bei 0,075714 USD. Bei einem DOGE-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 1 320,77 Dogecoin. Mit dem DOGE-USD-Kurs vom 11.08.2026 gerechnet (0,071834 USD), wäre die Investition nun 94,88 USD wert. Damit wäre die Investition 5,12 Prozent weniger wert.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 06.08.2026 erreicht und liegt bei 0,068944 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Dogecoin am 13.09.2025 bei 0,2895 USD.

Redaktion finanzen.net