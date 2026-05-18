Wie viel Wert mit einer Ethereum-Investition von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Bei einem frühen Investment in Ethereum hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Am 17.05.2025 notierte Ethereum bei 2 473,38 USD. Bei einer Investition von 1 000 USD in ETH vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 0,4043 Ethereum. Das Investment hätte nun einen Wert von 860,45 USD, da Ethereum am 17.05.2026 2 128,22 USD wert war. Das entspricht einer Einbuße um 13,95 Prozent.

Am 05.02.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1 820,73 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 22.08.2025 bei 4 828,99 USD.

Redaktion finanzen.net