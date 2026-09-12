|Rentable ICP-Investition?
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12.09.2026 11:03:15
Wie viel Wert mit einer Internet Computer-Investition von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre
Gestern vor 5 Jahren war ein Internet Computer 46,84 USD wert. Wenn ein Investor vor 5 Jahren 1 000 USD in ICP investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 21,35 Internet Computer. Da sich der ICP-USD-Kurs gestern auf 2,726 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 58,20 USD wert. Das entspricht einer Einbuße um 94,18 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief des Coins wurde am 01.08.2026 erreicht und liegt bei 2,021 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 08.11.2025 bei 8,964 USD.
Redaktion finanzen.net
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