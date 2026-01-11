|Anlage im Fokus
Wie viel Wert mit einer Investition in Aptos von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
Aptos notierte gestern vor 1 Jahr bei 9,163 USD. Bei einer Investition von 1 000 USD in APT zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 109,14 Aptos. Da sich der Wert eines Coins am 10.01.2026 auf 1,812 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 197,71 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 80,23 Prozent abgenommen.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 18.12.2025 bei 1,451 USD. Am 17.01.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 9,765 USD.
