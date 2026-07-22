Investment im Check 22.07.2026 11:03:13

Wie viel Wert mit einer Investition in Binance Coin von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Wie viel Wert mit einer Investition in Binance Coin von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Bei einem frühen Binance Coin-Einstieg müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Binance Coin wurde gestern vor 1 Jahr bei 766,78 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 100 USD in BNB investiert hätte, befänden sich nun 0,1304 Binance Coin in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 74,78 USD, da Binance Coin am 21.07.2026 573,42 USD wert war. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 25,22 Prozent abgenommen.

Bei 545,37 USD erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 1 310,96 USD erreichte die Kryptowährung am 07.10.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

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