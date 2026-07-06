|Anlage im Fokus
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06.07.2026 19:43:13
Wie viel Wert mit einer Investition in Bitcoin Cash von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre
Bitcoin Cash notierte gestern vor 3 Jahren bei 271,57 USD. Bei einer Investition von 10 000 USD in BCH zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 36,82 Bitcoin Cash. Da sich der Wert eines Coins am 05.07.2026 auf 243,62 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 8 971,07 USD wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 10,29 Prozent abgenommen.
Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 24.06.2026 bei 190,02 USD. Am 03.01.2026 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 654,75 USD.
Redaktion finanzen.net
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Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com
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