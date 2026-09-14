Hochrechnung 14.09.2026 19:43:13

Wie viel Wert mit einer Investition in Bitcoin Cash von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

Wie viel Wert mit einer Investition in Bitcoin Cash von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

Bei einer frühen Investition in Bitcoin Cash hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Bitcoin Cash wurde am 13.09.2021 bei 617,01 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 100 USD in BCH investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,1621 Bitcoin Cash. Die gehaltenen Bitcoin Cash wären am 13.09.2026 bei einem BCH-USD-Kurs von 221,35 USD 35,88 USD wert gewesen. 2Damit hätte sich die Investition um 64,12 Prozent vermindert.

Am 24.06.2026 fiel BCH auf ein 52-Wochen-Tief bei 190,02 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 03.01.2026 erreicht und liegt bei 654,75 USD.

Redaktion finanzen.net

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