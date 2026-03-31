Wie viel Wert mit einer Investition in Cardano von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre

Gestern vor 5 Jahren notierte Cardano bei 1,214 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in ADA investierten, hätten nun 823,72 Cardano im Portfolio. Da sich der Wert von Cardano am 30.03.2026 auf 0,2431 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 200,24 USD wert. Das entspricht einem Minus von 79,98 Prozent.

Am 29.03.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,2395 USD. Am 17.08.2025 stieg Cardano auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,9627 USD.

Redaktion finanzen.net