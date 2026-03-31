|Profitabler ADA-Einstieg?
|
31.03.2026 19:43:13
Wie viel Wert mit einer Investition in Cardano von vor 5 Jahren verloren gegangen wäre
Gestern vor 5 Jahren notierte Cardano bei 1,214 USD. Investoren, die vor 5 Jahren 1 000 USD in ADA investierten, hätten nun 823,72 Cardano im Portfolio. Da sich der Wert von Cardano am 30.03.2026 auf 0,2431 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 200,24 USD wert. Das entspricht einem Minus von 79,98 Prozent.
Am 29.03.2026 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,2395 USD. Am 17.08.2025 stieg Cardano auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,9627 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Morrowind / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1554
|
-0,0003
|
|
-0,03
|Japanischer Yen
|
183,48
|
0,0500
|
|
0,03
|Britische Pfund
|
0,8738
|
0,0001
|
|
0,01
|Schweizer Franken
|
0,9238
|
0,0001
|
|
0,01
|Hongkong-Dollar
|
9,0547
|
-0,0028
|
|
-0,03
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerHoffnung auf Entspannung in Nahost: ATX legt letztlich zu -- DAX schließt im Plus -- Kräftiges Plus an den US-Börsen -- Börsen in Asien zum Handelsende mehrheitlich mit Verlusten
Der heimische Aktienmarkt konnte die Verlustzone am Dienstag hinter sich lassen. Der deutsche Leitindex konnte ebenfalls Gewinne verbuchen. An der Wall Street dominierten die Käufer. An den Börsen in Asien waren mehrheitlich rote Vorzeichen zu sehen.