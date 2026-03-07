Wie viel Wert mit einer Investition in Hedera von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Bei einem frühen Investment in Hedera hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Hedera war am 06.03.2025 0,2379 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in HBAR investiert hat, hat nun 42 032,04 Hedera im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 100,47 USD, da sich der Wert eines Coins am 06.03.2026 auf 0,097556 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 59,00 Prozent.

Bei 0,078263 USD erreichte der Coin am 05.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Hedera am 27.07.2025 bei 0,2914 USD..

Redaktion finanzen.net