Lukratives HBAR-Investment? 07.03.2026 19:43:13

Wie viel Wert mit einer Investition in Hedera von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Wie viel Wert mit einer Investition in Hedera von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Bei einem frühen Investment in Hedera hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Hedera war am 06.03.2025 0,2379 USD wert. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in HBAR investiert hat, hat nun 42 032,04 Hedera im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 4 100,47 USD, da sich der Wert eines Coins am 06.03.2026 auf 0,097556 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 59,00 Prozent.

Bei 0,078263 USD erreichte der Coin am 05.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Hedera am 27.07.2025 bei 0,2914 USD..

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Akif CUBUK / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1619
0,0010
0,09
Japanischer Yen
183,284
0,3940
0,22
Britische Pfund
0,8662
-0,0034
-0,39
Schweizer Franken
0,9011
-0,0056
-0,62
Hongkong-Dollar
9,0874
0,0122
0,13
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:50 KW 10: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19:31 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
06.03.26 David Einhorns Portfolio im 4. Quartal 2025
06.03.26 KW 10: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
05.03.26 Stanley Druckenmiller: Depot-Strategie im Schlussquartal 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Abwärtsdruck lässt kaum nach: ATX und DAX gehen mit kräftigen Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen fester
Am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt prägten am Freitag starke Abgaben das Bild. An den US-Börsen ging es am Freitag abwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag mehrheitlich höher.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen