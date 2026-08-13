|Krypto-Investment
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13.08.2026 11:03:14
Wie viel Wert mit einer Investition in Polkadot von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre
Vor 1 Jahr wurde Polkadot bei 4,146 USD gehandelt. Bei einem Investment von 100 USD in DOT vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 24,12 Polkadot. Mit dem DOT-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,7728 USD), wäre das Investment nun 18,64 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 81,36 Prozent.
Am 27.07.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,7564 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 4,540 USD und wurde am 18.09.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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