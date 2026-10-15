Hochrechnung 15.10.2026 11:03:13

Wie viel Wert mit einer Investition in Polkadot von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Wie viel Wert mit einer Investition in Polkadot von vor 1 Jahr verloren gegangen wäre

Bei einer frühen Investition in Polkadot hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Polkadot wurde am 14.10.2025 bei 3,252 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 100 USD in DOT investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 30,75 Polkadot. Die gehaltenen Polkadot wären am 14.10.2026 bei einem DOT-USD-Kurs von 1,149 USD 35,33 USD wert gewesen. 2Damit hätte sich die Investition um 64,67 Prozent vermindert.

Am 18.08.2026 fiel DOT auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,7504 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 10.11.2025 erreicht und liegt bei 3,261 USD.

Redaktion finanzen.net

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