Wie viel Wert mit einer Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre

Anleger, die vor Jahren in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) notierte am 27.12.2022 bei 0,8060 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 240,65 POL im Portfolio. Die gehaltenen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wären am 27.12.2025 bei einem POL-USD-Kurs von 0,1075 USD 133,40 USD wert gewesen. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 86,66 Prozent eingebüßt.

Das 52-Wochen-Tief von POL liegt derzeit bei 0,1027 USD und wurde am 25.12.2025 erreicht. Am 04.01.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,5245 USD.

