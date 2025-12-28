|Entwicklung der Investition
|
28.12.2025 19:43:14
Wie viel Wert mit einer Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre
Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) notierte am 27.12.2022 bei 0,8060 USD. Bei einer Investition in Höhe von 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1 240,65 POL im Portfolio. Die gehaltenen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wären am 27.12.2025 bei einem POL-USD-Kurs von 0,1075 USD 133,40 USD wert gewesen. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 86,66 Prozent eingebüßt.
Das 52-Wochen-Tief von POL liegt derzeit bei 0,1027 USD und wurde am 25.12.2025 erreicht. Am 04.01.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 0,5245 USD.
Redaktion finanzen.net
