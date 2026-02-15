|Investment im Check
|
15.02.2026 19:43:13
Wie viel Wert mit einer Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre
Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wurde gestern vor 3 Jahren bei 1,259 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in POL investiert hätte, befänden sich nun 794,16 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 86,77 USD, da Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 14.02.2026 0,1093 USD wert war. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 91,32 Prozent abgenommen.
Bei 0,088865 USD erreichte die Kryptowährung am 11.02.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 0,3260 USD erreichte die Kryptowährung am 16.02.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: sdx15 / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1872
|
0,0003
|
|
0,02
|Japanischer Yen
|
181,327
|
0,0370
|
|
0,02
|Britische Pfund
|
0,8692
|
-0,0021
|
|
-0,24
|Schweizer Franken
|
0,9122
|
-0,0009
|
|
-0,10
|Hongkong-Dollar
|
9,2735
|
-0,0010
|
|
-0,01
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach Inflationsdaten: US-Börsen schlussendlich uneinheitlich -- ATX geht tiefrot ins Wochenende -- DAX schließlich fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nahm erneut Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street änderte häufig die Richtung. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.