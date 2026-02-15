Wie viel Wert mit einer Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 3 Jahren verloren gegangen wäre

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wurde gestern vor 3 Jahren bei 1,259 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in POL investiert hätte, befänden sich nun 794,16 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 86,77 USD, da Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) am 14.02.2026 0,1093 USD wert war. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 91,32 Prozent abgenommen.

Bei 0,088865 USD erreichte die Kryptowährung am 11.02.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Bei 0,3260 USD erreichte die Kryptowährung am 16.02.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net