Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) kostete gestern vor 5 Jahren 1,602 USD. Bei einem Investment von 10 000 USD in POL vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 6 241,90 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC). Mit dem POL-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,075364 USD), wäre das Investment nun 470,42 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 95,30 Prozent.

Bei 0,068407 USD erreichte die Kryptowährung am 30.06.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Am 10.01.2026 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,1779 USD.

Redaktion Finanzen.net